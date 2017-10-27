Американские полицейские час не могли догнать десятилетнего угонщика

Сотрудники полиции американского города Кливленд, штат Огайо, в течение часа не могли догнать десятилетнего мальчика, угнавшего автомобиль.

Машина принадлежала возлюбленному матери ребенка. За школьником не смогли угнаться сразу пять полицейских автомобилей, передает портал Cleveland.com. Погоня закончилась, когда мальчик съехал в кювет, чтобы не повредить шипами на дороге шины.

Ребенка удалось вытащить через окно, хотя он сопротивлялся и даже плюнул в сотрудника правоохранительных органов. Полицейским пришлось заковать угонщика в наручники. Впоследствии выяснилось, что мальчик угнал машину "от скуки", ожидая, когда сестра отвезет его в школу.