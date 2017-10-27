Госдеп утвердил санкционный список лиц и организаций из России

Государственный департамент Соединенных Штатов утвердил список лиц и организаций из России, которым грозят санкции в соответствии с принятым в начале августа законом об ограничительных мерах. Свою подпись под данным перечнем поставил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Хизер Науэрт, фигуранты списка связаны с российской разведкой и военно-промышленном комплексом. По словам Науэрт, которую процитировало РИА Новости, в скором времени Госдеп передаст документ в американский конгресс.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Вашингтон ввел новые санкции в отношении руководства Северной Кореи.