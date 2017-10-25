В Белом доме анонсировали решение по санкциям против России

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят результаты пересмотра антироссийских санкций в соответствии с новым законом. Об этом заявили в Белом доме.

Документ, о котором идет речь, был принят в августе. Американский Минфин, руководствуясь нормами, содержащимися в правовом акте, обновил санкции в сентябре. В скором времени тоже самое должен сделать Госдепартамент, сообщила NBC News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что американские санкции в отношении Москвы преследуют цель вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей. Такую точку зрения Путин высказал в ходе выступления на заседании Валдайского клуба.