США ввели санкции против руководства КНДР

Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции в отношении армии КНДР и ряда её руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США. Как стало известно, под санкции попали семь человек.

Так, в санкционный список попали глава одного из командований Корейской народной армии, а именно командования военной безопасности, его заместитель, министр труда Северной Кореи, директор бюро внешнего строительства, генконсул страны в китайском Шэньяне и первый заместитель министра народной безопасности, сообщается на сайте американского Минфина.

Кроме того, санкционный список увеличился на три организации.