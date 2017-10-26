США ввели санкции против руководства КНДР
26 октября 2017, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции в отношении армии КНДР и ряда её руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США. Как стало известно, под санкции попали семь человек.
Так, в санкционный список попали глава одного из командований Корейской народной армии, а именно командования военной безопасности, его заместитель, министр труда Северной Кореи, директор бюро внешнего строительства, генконсул страны в китайском Шэньяне и первый заместитель министра народной безопасности, сообщается на сайте американского Минфина.
Кроме того, санкционный список увеличился на три организации.