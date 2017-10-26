Порошенко потребовал раскрыть покушение на Мосийчука как можно быстрее

Петр Порошенко высказался о произошедшем накануне покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

В своем микроблоге в соцсети Twitter украинский президент выразил соболезнования семьям погибших в результате случившегося и пожелал выздоровления раненым. Порошенко добавил, что он требует от правоохранителей раскрыть данное преступление как можно быстрее.

Напомним, в результате покушения на Игоря Мосийчука погибли два человека – телохранитель парламентария и случайный прохожий. Сам Мосийчук был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии. В украинском МВД заявили, что к данному инциденту якобы причастна Россия.