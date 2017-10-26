Президент России сообщил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

В Сирии от террористов удалось освободить более 90% территории страны. Об этом сегодня на встрече с российскими военными заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что перелома в борьбе с экстремистами, ранее захватившими значительную часть территории Сирии, удалось добиться благодаря мужеству и отваге военнослужащих РФ. По словам Путина, которые приводит РИА Новости, антитеррористическая операция продемонстрировала возросшие возможности российской армии.

Ранее в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что Россия является главным «поставщиком» боевиков в запрещенную в РФ экстремистскую организацию ИГ.