Песков высказался о российских наемниках в рядах ИГ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россия является поставщиком террористов для "Исламского государства". (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России).

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что выходцы из России, которые примкнули к террористам и имеет отношение к терроризму, это преступники, они уничтожаются.

Американская компания Soufan Group опубликовала доклад, в котором говорится, что на данный момент в составе ИГ воюют 3 417 россиян.

Песков отметил, что в Кремле сомневаются в достоверности данных о воюющих на стороне ИГ россиянах, - передает RT.

По его словам, "те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, с оружием в руках противостоит Вооружённым силам Сирии или, тем более, направляет оружие против российских военных, которые участвуют в нашей операции, — это преступники, они уничтожаются".