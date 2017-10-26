Американские эксперты назвали Россию главным «поставщиком» боевиков в ИГ

Россия является главным «экспортером» боевиков в ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). К такому выводу пришли американские эксперты.

В докладе, опубликованном компанией Soufan Group, говорится, что на данный момент в составе экстремистской группировки воюют около 3 400 граждан России. По этому показателю она занимает первое место в мире. Далее с небольшим отставанием идут арабские страны - Саудовская Аравия, Иордания и Тунис, сообщает РБК.

Также в документе отмечается, что за последнее время приток новобранцев в ИГ сократился до минимума. Эксперты связывают это с тем, что террористическая организация теряет контроль над территорией Сирии и Ирака.

Накануне «Аргументы недели» писали, что экстремисты захватили в Сирии российский танк.