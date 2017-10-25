Саакашвили вручили документы о лишении гражданства Украины

Михаил Саакашвили спустя несколько месяцев после лишения его гражданства Украины получил от властей страны документы, в которых обосновывается данное решение.

Как сообщил бывший одесский губернатор журналистам, документы пришли из администрации президента. В ближайшие дни Саакашвили намерен отправиться в суд, чтобы обжаловать лишение гражданства, передает агентство УНН.

О том, что экс-губернатор больше не является украинским подданным, стало известно в июле. Спустя некоторое время Михаил Саакашвили смог вернуться в страну, где возобновил активную политическую деятельность. На этой неделе появилась информация о том, что Саакашвили могут из Украины депортировать.