Киев отказал Саакашвили в статусе беженца

Михаил Саакашвили не получит на Украине статус беженца. Предоставить его бывшему одесскому губернатору отказалась украинская миграционная служба.

Об этом сегодня в эфире национального телевидения сообщил генпрокурор страны. По словам Юрия Луценко, теперь Киев имеет право выдворить политика за пределы Украины. Кроме того, генпрокурор обвинил Саакашвили в осуществлении провокаций, которые имеют целью государственный переворот.

В Киеве в прошлый вторник началась акция оппозиции, одним из организаторов которой стал Михаил Саакашвили. Ранее «Аргументы недели» писали, что лишенный украинского гражданства экс-губернатор призвал ликвидировать Нацгвардию и СБУ.