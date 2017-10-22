Саакашвили на митинге в Киеве призвал ликвидировать Нацгвардию Украины и СБУ

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в воскресенье на митинге в центре Киева около Рады и призвал ликвидировать Нацгвардию и Службу безопасности Украины.

Саакашвили назвал Нацгвардию барыжной, так как она обслуживает интересы власти. "Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть", - заявил Саакашвили.

Он выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на Вооруженные силы Украины. Саакашвили выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание "эффективной службы внешней разведки", - сообщает ТАСС.

Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика Украины растет очень медленно, а его бизнесы процветают, и он обогащается.