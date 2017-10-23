Российский парапланерист погиб в горах Индии

В Индии погиб екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, член Общественной палаты уральской столицы Алексей Беззуб. Путешествия и полеты на параплане были его хобби.

Мужчина был опытным пилотом, но, как сообщается на форуме парапланеристов, погода в тот день была нелетной.

Посольство России в Индии разыскивает родственников россиянина. "Мы обращаемся через СМИ к членам семьи Николая Рябкова с просьбой связаться с нами", - сообщил ТАСС сотрудник консульского отдела посольства России в Индии Артур Гербст.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Верхняя Савойя погибла россиянка. Как сообщили в посольстве России в Париже, гражданка России погибла во время занятия экстремальным видом спорта — при прыжке с вингсьютом.