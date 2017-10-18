Во Франции, занимаясь экстремальным видом спорта, погибла россиянка

Во французском департаменте Верхняя Савойя погибла россиянка. Как сообщили в посольстве России в Париже, гражданка России погибла во время занятия экстремальным видом спорта — при прыжке с вингсьютом.

Вингсьют — специальный костюм-костюм, предназначенный для полётов. Его конструкция позволяет развить в воздухе скорость свыше 300 км/ч.

Ранее в районе города Таузар перевернулся автомобиль, в котором были россияне. Всего пострадали шесть человек, они госпитализированы,