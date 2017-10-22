Минобороны сравнило освобожденную Ракку с разбомбленным Дрезденом

Разрушения, причиненные сирийской Ракке авиацией США, сравнимы с ущербом, нанесенным немецкому Дрездену в ходе бомбардировок в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны.

Игорь Конашенков отметил, что «Ракка унаследовала судьбу Дрездена». По данным российских военных, озвученных Конашенковым, в ходе операции по освобождению города погибли тысячи мирных жителей.

Силы, которых поддерживают Соединенные Штаты, взяли под контроль бывшую «столицу» запрещенной в России террористической группировки ИГ ранее на этой неделе. В МИД РФ приветствовали освобождение Ракки от боевиков.