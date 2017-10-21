МИД России прокомментировал взятие «столицы» ИГ

В министерстве иностранных дел России прокомментировали освобождение от боевиков ИГ сирийского города Ракки, который считался «столицей» запрещенной в РФ террористической группировки.

Как заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков, Москва приветствует любые действия, направленные на борьбу с экстремистами. По словам Рябкова, которого процитировало РИА Новости, взятие данного населенного пункта является шагом вперед.

Накануне коалиция «Силы демократической Сирии» объявила о том, что ей удалось установить контроль над всей территорией Ракки. В ближайшее время власть в городе будет передана гражданской администрации.