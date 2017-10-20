Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ
20 октября 2017, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 20 октября, коалиция "Силы демократической Сирии" сделала важное заявление.
В рамках пресс-конференции СДС объявила об освобождении Ракки от боевиков организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что член командования и официальный представитель коалиции Таляль Силло подчеркнул, что власть в городе будет в скором времени передана гражданской администрации. Порядок в Ракке в дальнейшем будут поддерживать сотрудники полиции.