Подозреваемая в наезде на пешеходов в Харькове арестована судом

Автолюбительницу, въехавшую в толпу людей в центре Харькова, арестовали на 2 месяца.

Соответствующее решение некоторое время назад принял суд. 20-летная Елена Зайцева пробудет за решеткой как минимум до 16 декабря, сообщает агентство УНН.

Напомним, Зайцева подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что в крови водителя автомобиля Lexus были обнаружены следы запрещенных веществ. Результаты проведенной медиками экспертизы обнародовал на судебном заседании, посвященном делу Елены Зайцевой, прокурор. Для защиты девушки эта информация стала неожиданной.