Украина заявила об увеличении своей территории

В государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией. Соответствующее решение принято судом, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«На сегодняшний день в целом на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты в отношении 51 участка. На рассмотрении находится еще около 70 таких дел», – говорится в сообщении.

Кроме того, органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже отведены и используются пограничным ведомством.

Ранее Венгрия потребовала от Украины вернуть Закарпатье. В Будапеште прошла акция в поддержку самоопределения украинского региона Закарпатья: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии".