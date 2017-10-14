Венгрия потребовала от Украины вернуть Закарпатье. Венгерская партия "Йоббик" провела в Будапеште акцию в поддержку самоопределения украинского региона Закарпатья. Участники акции вышли на улицу с лозунгами "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии".

По данным телеканала NewsOne, в акции приняли участие около 100 человек. Участники акции "выражают протест против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев" - написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Венгрия ранее выразила протест против принятого на Украине закона об образовании, по которому преподавание в школах на родных языках национальных меньшинств отменяется с пятого класса, а к 2020 году вообще ликвидируется.