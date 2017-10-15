Глава иранского парламента обвинил Трампа в неуважении к ООН

Заявление Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном демонстрирует неуважение президента Соединенных Штатов к Организации Объединенных Наций. Такое мнение высказал глава парламента Ирана.

Али Лариджани напомнил американскому лидеру, что приверженность Ирана соглашению ранее была неоднократно подтверждена Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Политик добавил, что Тегеран рассчитывает на проведение консультаций с Россией в свете последних высказываний руководства США, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из ядерной сделки с Ираном. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что российский сенатор Алексей Пушков не нашел логики в действиях Трампа и его окружения.