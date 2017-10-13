Трамп пригрозил Ирану выходом из ядерной сделки

Дональд Трамп назвал условия, при которых Соединенные Штаты могут выйти из ядерной сделки с Ираном.

В пятницу американский президент выступил с речью, в которой обнародовал новую стратегию Вашингтона в отношении Тегерана. По словам Дональда Трампа, США выйдут из соглашения по иранскому атому, если в него не будут внесены предложенные американцами коррективы. Трамп предупредил, что он может объявить об отказе от сделки «в любой момент», сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, как возможный выход США из соглашения прокомментировал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.