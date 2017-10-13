В Берлине допустили объединение Европы и России против США

Европа может объединиться с Россией и Китаем против США в случае отказа Вашингтона от ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил глава МИД Германии.

В разговоре с корреспондентом издания RND Зигмар Габриэль отметил, что европейские государства едины в отрицательном отношении к планам американцев. По словам Габриэля, политика Соединенных Штатов подталкивает Европу к общей позиции с Россией и Китаем, которые также выступают против отказа от ядерной сделки.

Напомним, 2 года назад Тегеран и 6 международных посредников достигли соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал данное соглашение и заявлял, что Вашингтон может из него выйти.