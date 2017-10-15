Пушков не нашел логики в политике США в отношении Ирана

Алексей Пушков прокомментировал последние заявления властей Соединенных Штатов, посвященные иранской ядерной программе.

В своем микроблоге в соцсети Twitter член Совета Федерации отметил, что действия Вашингтона на международной арене все меньше определяются логикой. По мнению Пушкова, внешнеполитический курс США в настоящее время формируют некомпетентные в этом вопросе люди.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам страны, в котором обнародовал новую стратегию Белого дома в отношении Ирана. Трамп пригрозил, что США могут выйти из соглашения по иранскому атому. Оспаривать на международном уровне соблюдение Тегераном договоренностей политик не стал.