ООН сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО

Генеральный директор Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО".

Заявление Ирина Боковой опубликовано на сайте организации. По ее словам, выход США из ЮНЕСКО - это потеря для ЮНЕСКО, для всей семьи ООН и для мультилатерализма.

Бокова выразили уверенность, что работа ЮНЕСКО в ряде областей близка американскому народу.

Решение о выходе США из Юнеско было принято Госдепартаментом. ЮНЕСКО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами образования, науки и культуры.