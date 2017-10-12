ООН сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО
12 октября 2017, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО".
Заявление Ирина Боковой опубликовано на сайте организации. По ее словам, выход США из ЮНЕСКО - это потеря для ЮНЕСКО, для всей семьи ООН и для мультилатерализма.
Бокова выразили уверенность, что работа ЮНЕСКО в ряде областей близка американскому народу.
Решение о выходе США из Юнеско было принято Госдепартаментом. ЮНЕСКО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами образования, науки и культуры.