CША приняли решение выйти из состава ЮНЕСКО

В четверг, 12 октября, стало известно, что Государственный департамент США принял важное решение.

Согласно последней информации, страна намерена выйти из состава ЮНЕСКО. Уточняется, что данное решение было принято Госдепартаментом в связи с задолженностью по членским взносам, а также необходимостью проведения реформы вышеуказанной организации, передает РИА Новости.

Напомним, что ЮНЕСКО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами образования, науки и культуры.