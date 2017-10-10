Венгрия потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом

Венгрия потребует пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Об этом сообщил глава венгерского МИД.

Заявление Петера Сийярто процитировало издание Magyar Nemzet. Необходимость внесения правок в документ дипломат объяснил принятием украинскими властями нового закона об образовании. В Будапеште считают, что данный правовой акт ущемляет права венгров, проживающих на территории Украины. Сийярто надеется, что давление со стороны Евросоюза заставит Киев пересмотреть подходы к образованию.

Президент Украины подписал закон «Об образовании», предполагающий ограничение обучения на языках национальных меньшинств, в конце сентября. В Госдуме РФ, комментируя принятие документа, заявили, что он является актом этноцида русских.