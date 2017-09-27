В Государственной думе назвали украинский закон "Об образовании" актом этноцида русских людей. Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости нарушения фундаментального права национальных меньшинств и коренных народов Украины обучаться на родных языках.

Российские народные избранники отметили, что закон "Об образовании", который подписал президент Украины Петр Порошенко, является актом этноцида русского народа. Депутаты указали, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Украины в рамках двусторонних и международных договоренностей.

Как подчеркнули депутаты Госдумы, украинский закон противоречит базовым стандартам ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности, нормам Международного пакта о гражданских и политических правах и другим соглашениям. В Госдуме заметили, что "нарушается и Конституция Украины".

Российские парламентарии выразили солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины относительно принятого Верховной радой Украины закона "Об образовании" и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании".

"Аргументы недели" писали, что Порошенко подписал закон "Об образовании", предполагающий жесткое ограничение обучения на русском языке и языках других национальных меньшинств.

В Кремле прокомментировали украинский закон