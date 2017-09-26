В Кремле прокомментировали украинский закон «Об образовании»

Некоторые положения закона об образовании на Украине, подписанного президентом страны Петром Порошенко, являются неудачными. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что многие положения документа вызвали очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины.

Ранее недовольство образовательным законом высказали Румыния, Молдова, Венгрия.

Президент Украины подписал закон «Об образовании», предполагающий жесткое ограничение обучения на русском языке и языках других национальных меньшинств, сообщает администрация главы украинского государства.