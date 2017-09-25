Петр Порошенко подписал закон об образовании

Президент Украины подписал закон «Об образовании», предполагающий жесткое ограничение обучения на русском языке и языках других национальных меньшинств, сообщает администрация главы украинского государства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.

Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел и минобразования провести по данному документу консультации с Советом Европы.