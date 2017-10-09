Армия Сирии обвинила США в поставках оружия террористам

Соединенные Штаты помогают оружием боевикам, воюющим на территории Сирии. Такое обвинение в адрес американцев выдвинула сирийская армия.

Генерал Али Аль-Али продемонстрировал захваченное у террористов оружие и заявил, что его поставили США, сообщает РИА Новости. Согласно данным, которые оказались в распоряжении сирийских военных, в течение минувшего лета и первой половины сентября их противник получил от Вашингтона 1 421 грузовик с амуницией и вооружением. В США данное заявление пока никак не прокомментировали.

Ранее в Пентагоне усомнились в том, что армии Сирии удастся окончательно победить запрещенную в России группировку ИГ.