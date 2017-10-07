Пентагон усомнился в способности России и Сирии окончательно разгромить ИГ

Сирийская армия и поддерживающая ее российская авиация не смогут окончательно уничтожить запрещенную в РФ группировку ИГ. Такое мнение высказал спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Эрик Пэхон.

Заявление представителя Пентагона процитировал ТАСС. По словам Эрика Пэхона, освобождение всей территории, в настоящее время захваченной исламистами, не будет означать полную победу над ними. После этого боевики продолжат воевать, сосредоточившись на проведении диверсий, считает Пэхон.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Пентагон попросил российских военных воздержаться от резких высказываний и сконцентрироваться на борьбе с ИГ.