США призвали РФ сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии

В Пентагоне просят Россию концентрировать внимание на ИГ (запрещена в РФ). Так представители американского военного ведомства отреагировали на сообщение Минобороны России относительно сложной ситуации на базе США Эт-Танф в Сирии.

Резкие высказывания способны дестабилизировать обстановку в стране. По словам представителей Пентагона, США всегда выступали за прекращение всевозможного рода конфликтов. Сейчас мнение Вашингтона по этому вопросу не изменилось. США продолжают выступать за мир. Но при этом Пентагон готов реагировать в случае возникновения агрессии против США и их партнеров.

Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской госгранице. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что террористы запрещенного "Исламского государства" убили россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану из-за отказа выполнить требования боевиков.