Генсек НАТО считает, что России нельзя дать усилить присутствие в Ливии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российской Федерации ни в коем случае нельзя дать возможность усилить свое присутствие на территории Ливии, как это ранее произошло в Сирии.

Глава Североатлантического альянса во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Румынии подчеркнул, что организация пристально следит за ситуацией в Ливии. Столтенберг призвал всех "игроков", в частности Россию, поддержать усилия Организации Объединенных Наций для мирного урегулирования ситуации в Ливии, передает РИА "Новости".

Генсек НАТО добавил что все видели результаты российского присутствия в Сирии, которое лишь усложнило ситуацию в стране.