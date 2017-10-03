СМИ узнали причину смерти основателя Playboy

Американские журналисты узнали, что стало причиной ухода из жизни Хью Хефнера.

Свидетельство о смерти основателя журнала Playboy получило в свое распоряжение издание Page Six. В документе говорится, что Хефнер скончался в результате остановки сердца и дыхательной недостаточности. Кроме того, сообщается, что незадолго до смерти медики диагностировали у 91-летнего мужчины заболевание, связанное с заражением крови.

Напомним, Хью Хефнера не стало на прошлой неделе. Ранее «Аргументы недели» писали, что вдова основателя Playboy осталась без наследства. Свое состояние Хефнер распределил в завещании между детьми и благотворительными фондами.