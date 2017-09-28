Миллионер-основатель Playboy оставил молодую вдову без наследства

Третьей жене и вдове основателя популярного мужского эротического журнала Playboy Хью Хефнера после его смерти не достанется ничего из огромного наследства. Все свое состояние, которое оценивается в 45 млн долларов, он отписал детям и благотворительным фондам.

Как удалось узнать журналистам «The Sun», Хефнер перед свадьбой с Кристал потребовал, чтобы экс- модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти не получает ничего, за исключением одежды, украшений и личных вещей, приобретенных за пять лет брака. При этом сайт НТВ.Ru, отмечает, что даже этого 31-летней вдове хватит на несколько лет безбедной жизни. Одно только обручальное кольцо с крупным бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов.

Стало известно, что все средства 91-летнего медиамагната, согласно его завещанию, будут поделены между его тремя сыновьями и дочерью. Часть имущества отойдет университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.



