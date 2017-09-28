Вдова Хью Хефнера выбирала в соцсетях свадебное платье, пока муж умирал

Вдова основателя журнала Playboy Кристал Хефнер каждые два часа выкладывала новые посты, а незадолго до смерти мужа смотрела свадебные платья. Пользователи Facebook были крайне удивлены.

Они начали оставлять под жизнерадостными постами Кристал возмущенные комментарии. пока весь мир скорбел о кончине известного гедониста, его вдова читала статью о сериале "Игра престолов", среди опубликованных постов была и статья о свадебных платьях. В результате вдова медиамагната после появления новости о смерти мужа в СМИ удалила часть постов, пишет Life. Она оставила только те, которые были опубликованы не менее пяти часов назад.

На 92 году жизни в США ушел из жизни ветеран Второй Мировой войны и основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Информация о кончине главного издателя журнала появилась на страничке издания в «Твиттер».