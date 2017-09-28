В США умер основатель журнала Playboy

На 92 году жизни в США ушел из жизни ветеран Второй Мировой войны и основатель мужского журнала Playboy Хью М. Хефнер. Информация о кончине главного издателя журнала появилась на страничке издания в «Твиттер».

Хью М. Хефнера называют «американской иконой». На заре сексуальной революции он создал журнал, ставший одним из самых популярных у мужчин – первый номер Playboy вышел в декабре 1953 года (на обложке была сама Мэрилин Монро). С тех пор у журнала, конечно, были неудачные периоды, но он сохранил свою суть. Дать интервью журналу считалось за честь, и в нем появлялись самые знаменитые личности. Playboy издается в 30 странах мира, в том числе и в России.

Причины смерти Хью М. Хефнера не сообщаются.