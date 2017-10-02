Еврокомиссия назвала каталонский референдум незаконным

Состоявшийся в Каталонии референдум об отделении автономного сообщества от Испании является незаконным. Такое мнение высказали в Еврокомиссии.

С заявлением по поводу плебисцита выступил Маргаритис Схинас, официальный представитель органа исполнительной власти Евросоюза. Схинас отметил, что проведение голосования по вопросу независимости Каталонии входит в противоречие с испанской Конституцией.

Напомним, за выход региона из состава страны высказались около 90% жителей Каталонии, пришедших в воскресенье на избирательные участки. Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали о том, как референдум в автономии прокомментировали в Кремле.