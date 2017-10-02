Кремль: Россия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал событие в Испании, где каталонцы проголосовали за выход Каталонии из Испании.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании.

Песков не стал давать оценку действиям правоохранителей в Каталонии. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что Россия "не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ".

Согласно обнародованным данным, независимость региона поддержали около 90% каталонцев, пришедших в воскресенье на избирательные участки. Против высказались порядка 8%. В плебисците приняли участие 2,3 млн человек из 5,3 млн, имеющих право голоса.

Власти Испании попытались сорвать проведение референдума, эта задача была возложена на полицию