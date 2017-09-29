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Каталонцы "оккупируют" школы, защищая избирательные участки

29 сентября 2017, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Каталонцы "оккупируют" школы, защищая избирательные участки
journalist.today

Каталонцы занимают избирательные участки по всему региону, чтобы пресечь попытки срыва референдума испанскими властями. Родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупируют" учебные заведения Каталонии.

Гражданам Каталонии через социальные сети дают инструкции – брать с собой одежду, еду и воду.  Бюллетень для голосования за независимость региона распространяют в интернете, чтобы была возможность распечатать его дома. Тем самым каталонцы хотят помешать правоохранительным органам закрыть участки до 1 октября.

Ранее сообщалось, председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что проведение каталонского референдума противоречит законам Евросоюза, лучшим решением станет политический диалог между испанским правительством и властями Каталонии.

Конституционный суд Испании принял решение наложить штраф на всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии. Данная мера была принята в связи с неподчинением решению суда.

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Умерла легендарная фигуристка Людмила Белоусова

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