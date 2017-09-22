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Даже не думать: власти Каталонии оштрафованы за идею о референдуме

22 сентября 2017, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Даже не думать: власти Каталонии оштрафованы за идею о референдуме
фото: pixabay.com

Конституционный суд Испании принял решение наложить штраф на всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии.

Данная мера была принята в связи с неподчинением решению суда, который запрещал проводить плебисцит. Как уточнили накануне в издании El Confidencial, главу департамента экономики автономии Жозеп Мария Жове будет вынужден ежедневно платить по 12 тысяч евро.

Кроме того, еще 15 членов территориальных администраций провинции будут выплачивать по 6 тысяч евро до тех пор, пока все они не подчинятся испанскому правительству.

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В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело женщины

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