Даже не думать: власти Каталонии оштрафованы за идею о референдуме

Конституционный суд Испании принял решение наложить штраф на всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии.

Данная мера была принята в связи с неподчинением решению суда, который запрещал проводить плебисцит. Как уточнили накануне в издании El Confidencial, главу департамента экономики автономии Жозеп Мария Жове будет вынужден ежедневно платить по 12 тысяч евро.

Кроме того, еще 15 членов территориальных администраций провинции будут выплачивать по 6 тысяч евро до тех пор, пока все они не подчинятся испанскому правительству.