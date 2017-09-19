Генсек ООН: Решение ядерной проблемы КНДР должно быть политическим

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что решение ядерной проблемы КНДР должно быть политическим.

Одновременно Антониу Гутерреш отметил, что существует опасность "скатиться к войне".

"Решение должно быть политическим. Это время для искусного управления. Мы не должны скатиться к войне. Говоря шире, все страны должны продемонстрировать большую приверженность общей цели мира без ядерного оружия", — цитирует RT заявление генсека ООН на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Антониу Гутерреш подчеркнул, что особая ответственность лежит на государствах, имеющих в своём арсенале ядерное оружие.

Делегацию России на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с пуском Северной Корей новый ракет.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что силовой вариант урегулирования ситуации вокруг ядерной и ракетной программ Северной Кореи останется единственным, если дипломатические усилия не будут реализованы.

Сенаторы Алексей Пушков и Франц Клинцевич прокомментировали угрозы постоянного представителя США при ООН Никки Хейли уничтожить КНДР.