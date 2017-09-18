Косачев: Россия не позволит США провести военную операцию у своих границ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном решение корейской проблемы воееным путем, заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам провести военную операцию у своих границ.

Тиллерсон ранее заявил в эфире телеканала CBS, что силовой вариант урегулирования ситуации вокруг ядерной и ракетной программ Северной Кореи останется единственным, если дипломатические усилия не будут реализованы.

Косачев на полях проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН заявил, что слова госсекретаря о возможном военном решении проблемы Корейского полуострова вызывают искреннее сожаление.

Он подчеркнул, что России, "которая имеет общую границу с КНДР, не до шуток". По его словам, Россия не позволит ни США, ни каким-то другим странам таким образом экспериментировать над Северной Кореей. "...До тех пор пока США, другие западные страны, их союзники, соседи Северной Кореи, Южной Корея, Япония, другие региональные страны будут допускать возможность внешнего вмешательства и свержения существующего в КНДР режима, до тех пор пока будет существовать такая угроза, к сожалению, власти Северной Кореи будут продолжать реализацию своей ядерной программы", — уверен российский политик.

Сенаторы Алексей Пушков и Франц Клинцевич прокомментировали угрозы постоянного представителя США при ООН Никки Хейли уничтожить КНДР. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал высказывание Хейли "признаком тупизма".