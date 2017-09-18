Сенаторы Алексей Пушков и Франц Клинцевич прокомментировали угрозы постоянного представителя США при ООН Никки Хейли уничтожить КНДР. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал высказывание Хейли "признаком тупизма".

"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий, - признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?" - написал Пушков в Twitter.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявил, что США исчерпали возможность решить северокорейскую проблему в рамках организации, и если Пхеньян продолжит угрожать безопасности Америки и ее союзникам, то Северная Корея будет уничтожена. Американский дипломат заявил, что КНДР должна прекратить испытания ядерного оружия.

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил, что угрозы постпреда США при ООН — фарс, и подобная риторика Хейли создаёт дополнительные трудности самим США, - передаёт РИА Новости. Как отметил сенатор, такие заявления только усилят сопротивление со стороны властей КНДР.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявления о военном решении северокорейской проблемы назвал безответственными