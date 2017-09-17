В Госдуме РФ прокомментировали заявление США об уничтожении КНДР

Ранее «Аргументы недели» сообщали о высказываниях представителей американских властей о возможном военном давлении на Северную Корею. В российской Государственной думе резко осудили такие высказывания.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявления о военном решении северокорейской проблемы назвал безответственными. Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о «военном решении» в отношении Северной Кореи, если та не прекратит ядерные и ракетные испытания. А постпред США при ООН Никки Хейли пошла еще дальше, объявив, что КНДР будет уничтожена, если станет угрожать безопасности США.

Владимир Шаманов отметил, что понимает: слова Хейли – это во многом «крик души», но представитель великой державы обязан контролировать свои «крики».