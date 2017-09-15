Мэй возмутилась реакцией Трампа на теракт в Лондоне
15 сентября 2017, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Тереза Мэй выразила свое возмущение высказываниями Дональда Трампа, сделанными им в связи с сегодняшним терактом в Лондоне.
После того как в СМИ появились сообщения о взрыве, президент Соединенных Штатов разместил в своем микроблоге в Twitter несколько записей, в которых упрекнул власти Великобритании в том, что они уделяют недостаточно внимания борьбе с терроризмом.
Глава британского правительства Тереза Мэй, в свою очередь, назвала заявления американского лидера спекуляцией. Мэй отметила, что слова Трампа пользы ему не принесут.
Напомним, в пятницу утром в лондонском метро прогремел взрыв. В результате случившегося, согласно последним данным, пострадали 29 человек, погибших нет.