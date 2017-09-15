Трамп раскритиковал власти Великобритании после теракта в метро

Трамп раскритиковал британские власти после теракта в метро. По его мнению, Великобритания ведёт недостаточно жёсткую борьбу с терроризмом. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Зачинщиков и исполнителей взрыва он назвал "больными и сумасшедшими людьми". "Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным", — написал Трамп. Президент США призвал обращаться с "террористами-неудачниками" в более "жесткой манере" и, в частности, лишить их возможности использовать интернет для вербовки новых боевиков.

Взрыв на станции "Парсонс Грин" на западе Лондона произошёл сегодня в утренний час пик. По данным службы скорой помощи, пострадали 18 человек. Представитель лондонской полиции заявил, что Скотланд-Ярд рассматривает взрыв на станции подземки как теракт. Расследованием будет заниматься контртеррористическое подразделение.