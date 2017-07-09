ПА ОБСЕ приняла резолюцию Украины, призывающую Россию отказаться от Крыма

Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Резолюция призывает Россию "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ, - сообщает РИА Новости.

ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая в рамках общей дискуссии на пленарном заседании ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ, заявил, что Крым навсегда останется частью России, потому что так проголосовали жители Крыма и Севастополя в ходе референдума после госпереворота на Украине в 2014 году.

Глава крымского межнационального комитета Заур Смирнов заявил, что возвращение Крыма в состав Украины исключено