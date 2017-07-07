Крымские власти: Возвращение Крыма в состав Украины исключено

Глава крымского межнационального комитета Заур Смирнов заявил, что возвращение Крыма в состав Украины исключено.

Комментируя одобренный в комитете Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении полуострова к России, Смирнов сказал: "Воссоединение Крыма с Россией — это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины".

Он подчеркнул, что решения международных организаций не могут повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, - сообщает

РИА Новости. "Отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека, которому просто обязано дать оценку мировое сообщество, а не устраняться от крымского вопроса", — заявил глава регионального межнационального комитета.