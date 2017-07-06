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Россия не блокировала заявление СБ ООН с осуждением проведенного КНДР пуска МБР

6 июля 2017, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Россия не блокировала заявление СБ ООН с осуждением проведенного КНДР пуска МБР
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь постоянного представительства России в Совете Безопасности ООН Федор Стржижовский, опроверг информацию о том, что РФ заблокировала заявление Совета с осуждением проведенного КНДР ракетного испытания.

Агенство Рейтер ранее сообщило, что Россия заблокировала заявление СБ ООН, осуждающее запуск ракеты в КНДР в связи с тем, что в документе, предложенном США, выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР).

Как пояснил Стржижовский, изучив американский проект заявления, Россия не согласилась "с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты", так как "параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - сообщает ТАСС.

Россия предложила США как авторам проекта заявления внести в него соответствующие коррективы.
"Говорить о том, что Россия "заблокировала" принятие заявления, значило бы погрешить против истины", - подчеркнул пресс-секретарь постпредства.

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